W tym roku wiele się działo w życiu Agnieszki Woźniak-Starak. Po blisko trzech latach prezenterka pożegnała się z programem "Dzień dobry TVN", w którym występowała w duecie z Ewą Drzyzgą. Wkrótce Woźniak-Starak zadebiutuje za to jako prowadząca show "Mam talent!".

Agnieszka Woźniak-Starak: Rok, który wywrócił wszystko do góry nogami

Do końca roku zostało nam już niewiele czasu. Ostatnio na jego podsumowanie zdecydowała się Agnieszka Woźniak-Starak. W rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl przyznała, że dla niej był to rok wielkich zmian.

- Dla mnie to był rok ogromnych zmian. Różnych. I takich bardzo znaczących. I myślę, że to był bardzo ważny rok. Taki rok, który trochę wywrócił wszystko do góry nogami. Mam swoje sukcesy. Największe zachowam w tajemnicy. Ale dużo się w tym roku działo. Na pewno to będzie rok, który zapamiętam bardzo dobrze – podsumowała Woźniak-Starak.

Była współprowadząca "Dzień dobry TVN" zdradziła też swoje plany na święta i sylwestra. Najwyraźniej Woźniak-Starak jest przywiązana do tradycji, spędzi je bowiem podobnie, jak w ubiegłych latach.

- Boże Narodzenie już od paru lat spędzam na Mazurach w gronie najbliższych osób. I tak będzie też tym razem – zdradziła Woźniak-Starak. - Tradycyjnie pewnie pojadę na sylwestra do Zakopanego. I tam już będzie wesoło — przyznała.