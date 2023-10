Stuart Burton, znany także jako „Stuu", przez lata był jednym z najpopularniejszych polskich youtuberów. W 2020 r. zakończył karierę i przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Od kilku dni jest głównym podejrzanym w aferze pedofilskiej wśród youtuberów. Aferę nagłośnili Sylwester Wardęga i Mikołaj "Konopskyy". Zawiadomienie w sprawie Pandora Gate trafiło do prokuratury.

W środowy wieczór Sylwester Wardęga opublikował na InstaStories zdjęcie mężczyzny z zasłoniętymi czarnym paskiem oczami. Napisał, że to zatrzymany przez brytyjską policję „Stuu".

Wardęga: Stuu zatrzymany przez policję

Watahańczycy zatrzymali w sklepie w Luton podejrzanego (otrzymałem film). Przekazali go angielskiej policji. Jeśli policja w Anglii dostała już informację od polskich służb, to prawdopodobnie jest zatrzymany. Jeśli polskie służby jeszcze ich nie powiadomiły (a to możliwe, bo policja pytała dziś o Stuu w Domu X) to mogli go wypuścić. Nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom - napisał na InstaStories Wardęga.

Podobny wpis zamieścił na swoim profilu również Konopskyy. Stuu złapany przez widzów w Anglii.Nie został pobity, tylko przekazany policji. Jeżeli polskie służby nie poinformowały Anglii o sytuacji, to możliwe, że został wypuszczony – napisał Konopskyy.

Prawnik: Stuu napadnięty i pobity, jest w szpitalu

Pełnomocnik Burtona, mecenas Tytus Jabłoński, skontaktował się z portalem I.pl i przekazał, że jego klient został pobity w Wielkiej Brytanii przez Polaka i przebywa teraz w szpitalu.

Został napadnięty w Wielkiej Brytanii przez osobnika polskiego. To stało się w miejscu publicznym. Został przewieziony do szpitala. Był kopany po głowie, był duszony - powiedział w rozmowie z I.pl pełnomocnik Burtona.