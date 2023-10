Edyta i Cezary Pazurowie to kolejne znane osoby, które wybierają się i namawiają do tego, by 15 października pójść na wybory.

Już w najbliższą niedzielę Polacy podejmą ważną decyzję, od której zależy, jak będzie wyglądać polityczny krajobraz kraju przez następne cztery lata. 15 października odbędą się do Sejmu i Senatu. Fundacja Batorego opublikowała badanie, z którego wynika, że gdyby odbyły się w drugiej połowie września br., wzięłoby w nich udział 52 proc. kobiet w wieku 18-45 lat i 66 proc. kobiet powyżej 45 lat. Jeśli chodzi o mężczyzn, to w analogicznych grupach wiekowych przy urnach wyborczych stawiłoby się 58 proc. i 76 proc. badanych. Reklama W rozmowie z dziennik.pl Edyta i Cezary Pazurowie powiedzieli, że rzecz jasna wybierają się na wybory. - Oczywiście, że pójdziemy na wybory - mówi Edyta. Reklama - Naprawdę? - żartuje Cezary. - Ja nawet biorę udział w takiej kampanii "Kobiety na wybory". Wszystkich bardzo mocno zachęcam, kobiety w szczególności żeby poszły, bo to jest prawo nasze i trzeba z tego korzystać- stwierdza Edyta. - Idziemy, idziemy - dodaje krótko i zwięźle Cezary Pazura. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję