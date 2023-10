Kwiat Jabłoni to odnoszący wielkie sukcesy zespół muzyczny, który tworzy rodzeństwo, Katarzyna i Jacek Sienkiewicz. Zespół gra alternatywny pop i ma ogromne rzesze fanów. Muzycy przyjęli zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego. Nie obyło się bez kłopotliwych pytań i komentarzy ze strony dziennikarza.

Kwiat Jabłoni: nie jesteśmy bananową młodzieżą

Jesteście bananową młodzieżą, która wchodzi ze swoimi protest songami do świata młodzieży pokrzywdzonej, trochę wykluczonej. Czy to jest wiarygodne? – zapytał Wojewódzki. Katarzyna Sienkiewicz stanowczo zaprzeczyła. – Nie jesteśmy bananową młodzieżą – stwierdziła. Opowiedziała, że wynajmuje mieszkanie z koleżankami i płaci za pokój 900 zł miesięcznie.

Kasia i Jacek w wywiadach podkreślają, że od początku ukrywali to, że ich ojcem jest Kuba Sienkiewicz, lider kultowych Elektrycznych Gitar, ceniony neurolog. Nie chcieli, by mówiono, że to jemu zawdzięczają sukces. Wskazują, że mnóstwo zawdzięczają mamie, też lekarce neurolożce, która wspierała ich muzyczny rozwój.

To ona kupowała nam płyty, pilnowała ćwiczeń. Pamiętam, gdy kiedyś chciałam wziąć udział w konkursie wokalnym, ona od razu wysłała mnie na dodatkowe lekcje śpiewu. Od zawsze traktuje nasze pomysły poważnie i pokazuje, że jeśli chce się cokolwiek robić, powinno się tego uczyć od najlepszych, a nie tylko traktować swój pomysł jak kolejne widzimisię – mówiła Kasia w wywiadzie dla gazeta.pl.

Kwiat Jabłoni działa od 2018 r. Od czasu ukazania się w 2019 r. płyty "Niemożliwe" ze słynnym utworem "Dziś późno pójdę spać", wypuszcza kolejne hity.