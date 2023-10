Sześć dni przed wyborami w TVP odbyła się debata przedwyborcza, w której udział wzięło sześciu polityków reprezentujących partie oraz ruchy polityczne.

Podczas spotkania nie brakowało złośliwości. Przerzucali się nimi głównie szef PO, czyli Donald Tusk oraz premier obecnego rządu Mateusz Morawiecki. Głośnym echem odbił się złośliwy komentarz premiera: "Wszyscy na jednego, banda rudego". Po debacie wiele znanych osób postanowiło skomentować to, co zobaczyło podczas poniedziałkowego wieczoru.

Piotr Gąsowski parodiuje Michała Rachonia

Jedną z nich był Piotr Gąsowski. Aktor, który niedawno brał udział w Marszu Miliona Serc, postanowił odnieść się do debaty w osobliwy sposób. Były gospodarz programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zamieścił w sieci filmik, na którym parodiuje prowadzącego debatę Michała Rachonia. Ubrany w garnitur Gąsowski przemawia na tle biało-czerwonej flagi.

Dobry wieczór, witamy w kolejnej rundzie "Sprawy społeczne". Od dawna istnieją w naszym kraju dwie opcje poglądów na bogactwo i na stan posiadania. Od wielu lat, a konkretnie od momentu przejęcia rządów przez Zjednoczoną Prawicę sytuacja materialna Polaków polepszyła się wyraźnie, mimo iż poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej oraz PSL-u twierdziły, że nie da się niczego zmienić - słyszymy na nagraniu.

Podczas nagrania cały czas usłyszeć można z jego ust zarzuty wobec poprzedników obecnego rządu.

Czy jesteście za tym żebyśmy my, Polacy, zarabiali więcej jak chce Prawo i Sprawiedliwość, czy mniej o czym marzy Tusk ze swoimi przybudówkami? Uwaga - jedna minuta na odpowiedź - mówi na koniec nagrania.

Co na temat parodii debaty, którą zrobił Piotr Gąsowski, sądzą internauci?

Wielu internautom podobało się to, co zrobił Gąsowski.

Brawo Gąsie! I bardzo dziękuję za to dziś, i za marsz, i za to, że się nie wahasz. Ta odwaga ludzi znanych i rozpoznawalnych jest bardzo cenna, potrzebna, ale jednak rzadka; Przejdzie to do historii, tylko myślałem, że już nie ma na TVP kabaretu; Wspaniałe! Dokładnie tak było; Cudna parodia! Pseudodebata. To były żenujące pytania z żenującymi prowadzącymi - pisali.

Nie zabrakło także przeciwników tego, co nagrał aktor.

Podjudzaj podjudzaj, jak zielone ludki pojawią się na granicy, to pierwszy będziesz siedział w samolocie w drodze do swojej daczy w ciepłych krajach; Nieźle zapłacili Panu; Ale synowi nie przeszkadza grać w serialu TVP - pisali z kolei przeciwnicy.