Na swoim profilu na Instagramie Klaudia El Dursi opublikowała post, w którym wyznała, że ma już dość, jest zrezygnowana i zmęczona. Powód? Bardzo poważne problemy gastryczne.

Od kilku lat całe moje życie kręci się wokół dolegliwości żołądkowo-jelitowych, ciągłe badania, kolejne wyrzeczenia, następny antybiotyk, wielka nadzieja, a jest tylko gorzej i gorzej. Przepuklina rozworu przełykowego, helicobacter, zespół jelita drażliwego, refluks, zapalenie żołądka, sibo, imo... Co jeszcze ? – napisała El Dursi. Wyjaśniła, że musi trzymać bardzo restrykcyjną dietę, by móc funkcjonować.

Klaudia El Dursi: Chciałabym, żeby było normalnie

Uważam na to, co jem, tak naprawdę niewiele jem. Oczywiście bez glutenu, tylko low fodmap, zero smażonego, tylko delikatne, zdrowe, nieprzetworzone! Czy to pomaga? Nie! Dni z dobrym samopoczuciem jest zdecydowanie mniej niż tych ze złym... Chciałabym, żeby było normalnie – wyznała.

Klaudia El Dursi zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w jednej z edycji programu TVN "Top Model". Potem została prowadzącą reality show "Hotel Paradise". Celebrytka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoje życie.

Klaudia El Dursi urodziła się 21 lutego 1989 roku. Jest mamą dwójki dzieci, Dawida oraz Jasia.