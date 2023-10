Reklama

Edyta Jungowska ukończyła warszawską PWST w 1989 roku i szybko zdobyła popularność jako aktorka teatralna i filmowa. Brała również udział w Kabarecie Olgi Lipińskiej. Jednak to rola siostry Bożenki w serialu "Na dobre i na złe," przyniosła jej ogólnokrajową sławę. Edyta grała tę postać od 2000 roku aż do 2012 roku. Ostatni odcinek z udziałem siostry Bożenki miał tytuł "Diagnoza: samotność" i był 471. epizodem serii. Niespodziewanie postać Jungowskiej zniknęła z serialu. Wówczas w mediach pojawiały się niepotwierdzone oficjalnie informacje, sugerujące, że trudno się z aktorką współpracowało. Teraz Edyta Jungowska zdecydowała się przerwać milczenie w tej sprawie i opowiedzieć o tym, co się wydarzyło.

Edyta Jungowska o nagłym zniknięcie siostry Bożenki z serialu

Postać siostry Bożenki cieszyła się ogromną sympatią widzów. Dlatego tym bardziej byli zdziwieni, gdy jej wątek nagle został zakończony. W prasie pojawiały się doniesienia, sugerujące, że Jungowska "odeszła w cieniu skandalu". Aktorka sama nie komentowała tego wydarzenia i zdecydowała się opuścić show-biznes na rzecz zupełnie innej działalności. Teraz Edyta postanowiła udzielić wywiadu dla gazety "Wprost".

W trakcie rozmowy zapytano ją, dlaczego zrezygnowała z udziału w "Na dobre i na złe". Na początku Jungowska wyraziła wątpliwość, czy rzeczywiście była trudna we współpracy, ale była pewna swoich własnych oczekiwań. W rozmowie opowiedziała również o okolicznościach, w jakich dowiedziała się, że nie będzie już pracować w serialu. W bardzo krytyczny sposób oceniła twórców produkcji.

Nie przypominam sobie żadnego skandalu, po prostu dostałam scenariusz i zobaczyłam, że moja postać nagle znika – to było wszystko. Zapytałam, czy ona znika na zawsze i nie dostałam jasnej odpowiedzi, bo myślę, że nikt jej nie znał - powiedziała aktorka.

Edyta Jungowska mówi o tym, jak potraktowała ją produkcja serialu

Aktorka zaznaczyła, że aktorzy grający w serialu od dłuższego czasu zdawali sobie sprawę, że producenci planują przeprowadzić "rewitalizację" serialu. Jungowska podkreśliła, że istniał plan wymiany obsady na młodszych i mniej zgranych aktorów.

Ja nie byłam pierwszą, która zniknęła, mimo tego zejście z planu, kiedy jesteś bardzo popularną i lubianą postacią, jest trudne i nie jest miłe – wyznała Edyta.

Czym obecnie zajmuje się Edyta Jungowska?

Po tych wydarzeniach Edyta Jungowska zdecydowała się skupić na swojej działalności biznesowej. Wcześniej, już w 2010 roku, założyła firmę wydawniczą o nazwie Jung-off-ska, która specjalizuje się w publikowaniu audiobooków i książek skierowanych głównie do młodzieży. To właśnie tym się obecnie zajmuje i to stanowi jej główne źródło dochodu, a prowadzi tę firmę razem z partnerem, Rafałem. Oprócz tego wróciła również do aktorstwa. W 2022 roku zagrała w serialu "Detektyw Bruno", a w bieżącym roku wystąpiła w krótkometrażowym filmie fabularnym o tytule "Polish Dream".