Piosenkarka Victoria Adams i piłkarz David Beckham pobrali się 4 lipca 1999 roku w zamku Luttrellstown w Irlandii, cztery miesiące po narodzinach ich pierworodnego syna, Brooklyna. Pomimo okresowych doniesień medialnych o kryzysach w ich związku, od wielu lat są uważani za najbardziej znaną parę w świecie piłki nożnej. Mają czworo dzieci: Brooklyna, Romea, Cruza oraz córkę Harper. Po zakończeniu kariery sportowej David Beckham odnosi sukcesy przede wszystkim jako przedsiębiorca, a jego żona Victoria zajmuje się projektowaniem mody. Od początku ich miłość rozwijała się w blasku fleszy, a media bacznie śledziły każdy krok zakochanych. Ostatnio ich romans został przedstawiony w nowym serialu dokumentalnym dostępnym na platformie Netflix pod tytułem "Beckham". Warto dodać, że rodzina świętowała premierę serialu na specjalnym wydarzeniu w Londynie.

Serial "Beckham" na Netfliksie

Serial poświęcony Davidowi Beckhamowi i jego rodzinie składa się z czterech obszernych odcinków, w których poruszono wiele aspektów z życia osobistego emerytowanego piłkarza i jego najbliższych. Jednym z istotnych tematów, który nie mógł zostać pominięty, jest kontrowersyjny okres kryzysu w ich małżeństwie. Warto przypomnieć, że w 2002 roku na świat przyszedł drugi syn Victorii i Davida, czyli Romeo. Następnie, piłkarz, który dotąd występował w lidze angielskiej, otrzymał propozycję od Realu Madryt. Wtedy to cała rodzina przeniosła się do Hiszpanii, a już rok później media donosiły o pierwszych trudnościach w ich życiu małżeńskim.

Romans Davida Beckhama

W 2003 roku media szeroko relacjonowały potencjalny romans piłkarza z jego asystentką, Rebeccą Loos. Dodatkowo sama Loos podsycała te plotki, ujawniając kontrowersyjne szczegóły dotyczące związku Beckhama. Kobieta twierdziła między innymi, że para nie sypiała ze sobą, ponieważ David nie był zadowolony z wyglądu swojej żony, Victoria, która była zbyt chuda. Victoria nigdy nie komentowała tych doniesień, jednak krążące plotki sugerowały, że na pewien czas oddaliła się od męża. W tym okresie zaczęły pojawiać się również informacje o kolejnych rzekomych romansach sportowca.

Victoria Beckham mówi o zdradzie męża

W serialu powrócono do tematu poważnego kryzysu, który dotknął Beckhamów na początku lat dwutysięcznych. W produkcji partnerka piłkarza zdecydowała się wypowiedzieć na temat zdrady. Określiła presję mediów jako "przeżywanie koszmaru" i ujawniła, że był to "najbardziej nieszczęśliwy okres w jej życiu". Niemniej jednak podkreśliła również, że ten trudny okres umocnił ich związek na kolejne lata.

To był najcięższy okres, bo miałam wrażenie, że świat jest przeciwko nam. Jeśli mam być szczera, my sami byliśmy zwróceni przeciwko sobie. Aż do momentu przeprowadzki do Madrytu (...) byliśmy razem, byliśmy połączeni, mieliśmy siebie nawzajem. Ale kiedy byliśmy w Hiszpanii, tak naprawdę przestaliśmy to czuć. I to jest smutne. Nawet nie potrafię opisać, jak bardzo było to dla mnie trudne i jak na mnie to wpłynęło. To był absolutny cyrk, koszmar. Wszyscy uwielbiają, kiedy cyrk przyjeżdża do miasta, prawda? Chyba że sam jesteś jego częścią - powiedziała Victoria Beckham w serialu.

Żona Beckhama wyznała również, że po pojawieniu się oskarżeń o zdradę "nie czuła urazy" wobec Davida. Niemniej jednak czasami emocje potrafiły ją przytłoczyć.

To nie tak, że czułam się niewysłuchana, ponieważ zawsze skupiałam się na jego potrzebach - przyznała Victoria.