Od wielu miesięcy w mediach obserwujemy ciągłe starcia między Joanną Opozdą a Antkiem Królikowskim. Nie jest tajemnicą, że para wielokrotnie publicznie oskarżała się nawzajem. Ostatnio głośno było na temat alimentów dla ich syna Vincenta.

Po tym, jak Opozda stwierdziła, że Królikowski nie przekazuje pieniędzy na utrzymanie dziecka, aktor wydał oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył tym oskarżeniom. W odpowiedzi na to aktorka oskarżyła go o to, że nie widział swojego syna od roku.

Małgorzata Ostrowksa-Królikowska nie chce wypowiadać się na temat konfliktu syna i synowej

Podczas kolejnych publicznych sporów między Joanną Opozdą a Antkiem Królikowskim w mediach często porusza się również kwestię matki aktora, Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Mimo że w przeszłości aktorka nieraz wypowiadała się na temat konfliktów syna i jego byłej partnerki, to w pewnym momencie postanowiła zmienić swoje podejście, wycofać się i nie angażować w ich konflikt.

Kilka miesięcy temu, w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie, Małgorzata Ostrowska-Królikowska wyraźnie zaznaczyła, że nie będzie już komentować prywatnych spraw Królikowskiego i Opozdy. Podkreśliła, że jej decyzja wynika między innymi z troski o dobro jej wnuka - Vincenta. Odpowiadając na komentarz jednej z internautek, zapewniła również, że Joanna Opozda "może na nią liczyć".

Małgorzata Ostrowska-Królikowska chce częściej widywać wnuka

Niestety, wydaje się, że stosunki między Ostrowską-Królikowską a Opozdą pozostawiają wiele do życzenia. Według informacji na portalu shownews.pl gwiazda serialu "Klan" podjęła kroki prawne w celu zachowania możliwości utrzymywania kontaktów z wnukiem. Zgodnie z relacjami, Ostrowska-Królikowska złożyła stosowny wniosek sądowy już kilka miesięcy temu.

W sądzie już od kilku miesięcy leży wniosek pani Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej o zabezpieczenie kontaktów z Vincentem- podał portal ShowNews.

Według informatora z portalu ShowNews, Ostrowska-Królikowska nie ma okazji widywać Vincenta tak często, jak by tego sobie życzyła.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie mogła świętować urodzin wnuka?

Kilka miesięcy temu aktorka miała również możliwość spotkania się z chłopcem w związku z obchodami Dnia Babci. Warto przypomnieć, że wtedy aktorka opisała to spotkanie jako "miłą niespodziankę" na swoim profilu na Instagramie, udostępniając wspólne zdjęcie na InstaStories.

Zdaniem źródła z serwisu informacyjnego, kilka tygodni po styczniowej wizycie Vincenta u swojej babci sytuacja miała ulec radykalnej zmianie. Zgodnie z doniesieniami portalu, w lutym Ostrowska-Królikowska nie mogła uczestniczyć w obchodach urodzin swojego wnuka, co było głównym powodem jej decyzji o podjęciu kroków prawnych.

(...) Nie wdając się w szczegóły, chodzi o urodziny, które Vincent obchodził w lutym, ale nie dane było jej ich świętować wraz z wnukiem... Tuż po tym zdecydowała się podjąć kroki prawne- twierdzi informator ShowNews.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska zaniepokojona "aferą pierogową"

Według relacji, Ostrowska-Królikowska była także zaniepokojona "aferą pierogową". Najprawdopodobniej chodzi tu o incydent z zeszłego roku, gdy Opozda publicznie wspomniała, że Antek pytał ją, czy ich dwumiesięczny syn może już próbować pierogów. Jak można przeczytać w publikacji serwisu, "jeszcze ciepłe pierogi, którymi rzekomo Antek chciał karmić syna", Ostrowska-Królikowska poleciła przekazać Opoździe, która zajęta opieką nad maluchem, mogła nie mieć czasu na gotowanie.