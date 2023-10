"Dewajtis" to nowy, siedmioodcinkowy serial TVP zrealizowany na podstawie bestsellerowej, uwielbianej przez kolejne pokolenia Polaków książki Marii Rodziewiczówny. Premierowe odcinki serialu można oglądać w niedziele o godz. 20:20 w TVP1. Nad realizacją projektu czuwa scenarzystka i producentka, Ilona Łepkowska.

W"Dewajtis" obok Karol Dziuby grają takie znakomitości aktorskie, jak Małgorzata Pieczyńska, Michalina Olszańska, Marek Bukowski, Maria Pakulnis.

Serial "Dewajtis" to wzruszająca, kostiumowa opowieść o miłości, honorze i rodzinie. Akcja rozgrywa się po Powstaniu Styczniowym. Umierający ojciec nakazuje młodemu Markowi Czertwanowi zająć się majątkiem ziemskim Poświcie, pozostawionym przez zaginionego przyjaciela ojca, powstańca-magnata Kazimierza Orwida. Jak poradzi sobie Marek z posiadłością w Poświciu? Czy ulegnie czarowi Ireny, prawowitej spadkobierczyni dworku? Bohaterowie muszą skonfrontować swoje ideały z rzeczywistością. Nad majątkiem Poświcie czuwa tytułowy Dewajtis, prastary dąb, majestatyczny symbol międzypokoleniowej wspólnoty.

Karol Dziuba o roli w serialu "Dewajtis"

Prywatnie nie jestem typem dominującego faceta, a Marek Czertwan to urodzony przywódca, gospodarz pełną gębą, który potrafi rządzić i ma posłuch pośród ludzi - i to już musiałem grać. Rzecz jasna, ważny tu jest również kontekst historyczny. Akcja naszego serialu toczy się w XIX wieku, na Żmudzi, w świecie, którego dziś nie ma i trzeba się było przenieść mentalnie w tamten czas – powiedział Karol Dziuba w wywiadzie dla "Świata Seriali".

Karol Dziuba, odtwórca roli Marka Czertwana, prywatnie jest mężem aktorki Mileny Suszyńskiej. Kobieta jest z kolei córką popularnego i lubianego przez widzów gwiazdora Zbigniewa Suszyńskieo, znanego m.in. z rólw serialach "Klan", "Leśniczówka", "Korona królów" czy "Na Wspólnej". Suszyński zagrał także w takich filmach jak np. "Młode wilki" czy "E=mc2".

Karol Dziuba i Milena Suszyńska poznali się podczas studiów aktorskich. Ja sam nie posiadam aktorskich korzeni, ale od paru lat mam szczęście przynależeć i współtworzyć nasz zgrany team. Wspieramy się i wymieniamy doświadczeniami. Mój teść jest przede wszystkim królem głosu, ma na koncie wiele kultowych ról dubbingowych, pracuje jako reżyser dubbingu – mówił Dziuba w wywiadzie dla "Świata Seriali".

Karol Dziuba gra jedną z głównych ról w prequelu kultowej komedii "Sami swoi". W filmie, reżyserowanym przez Artura Żmijewskiego, Dziuba wciela się w postać Władysława Kargula. "Sami swoi. Początek" będzie opowieścią o młodych latach Kargula i Pawlaka oraz o tym, jak doszło między nimi od konfliktu na śmierć i życie. Kazimierza Pawlaka gra Adam Bobik. Scenariusz filmu "Sami swoi. Początek" opiera się na książce Mularczyka "Czyim ja żyłem życiem" z 1983 roku.

Czy Karol Dziuba boi się porównania z Władysławem Hańczą?

Pytany o to, czy nie obawia się porównywania jego interpretacji Kargula z kreacją Władysława Hańczy sprzed lat aktor powiedział w wywiadzie dla Interii: Wiem, ze te porównania będą. Widzowie tak mają, nie ma się im co dziwić. To prequel kultowej serii, więc nie odgonimy się od komentarzy. Staram się nie skupiać na presji, a na wykonaniu swojego zadania. Ludzie zapewne podzielą się na dwie grupy, jednak staram się po prostu o tym nie myśleć. Zwyczajnie nie mam na to wpływu.

Karol Dziuba od 2014 roku jest w zespole Teatru Narodowego. Ukończył warszawską Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza. Znany jest z produkcji takich jak m.in.: "Stulecie Winnych", "Czas honoru", "Korona królów. Jagiellonowie"