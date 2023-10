Reklama

Agnieszka Sienkiewicz-Gauer wzięła udział w Marszu Miliona Serc w Warszawie. Po aktywnym uczestnictwie w tej manifestacji wyraziła swoje niezadowolenie z obserwowanych działań polityków. W swoim wpisie na Instagramie wyraziła frustrację z powodu powszechnie występującej agresji i nienawiści w społeczeństwie, a także przypomniała o zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Agnieszka Sienkiewicz odniosła się do obecnej sytuacji w Polsce

Poirytowana Agnieszka Sienkiewicz-Gauer napisała na Instagramie:

Wiecie, o czym dziś marzę tak najbardziej na świecie? Żeby obudzić się 16 października. Nie jestem w stanie pojąć tego, co wydarza się w przestrzeni internetowej. Ile jest tu nienawiści, wulgaryzmów, ile agresji w komentowaniu czyichś takich lub innych poglądów politycznych. Co trzeba mieć w głowie, żeby pisać do kogoś najgorsze epitety tylko dlatego, że ma inne poglądy niż on? Jak można grozić, obrażać, wyzywać, życzyć mu najgorzej … Co się z nami dzieje? Czy nie można po prostu uszanować, że ktoś ma takie zdanie, a ty inne? Czy nie można po prostu porozmawiać, jeśli się nie zgadzamy, wymienić poglądami? - napisała aktorka.

Agnieszka Sienkiewicz zachęca fanów do pójścia na wybory

W kolejnej części swojego wpisu na Instagramie artystka podkreśliła, że pójdzie na zbliżające się wybory parlamentarne i odda swój głos. Jednocześnie zachęciła do tego swoich obserwatorów.

Ja 15 października idę zagłosować według swojego sumienia, za tymi, którzy - moim - zdaniem będą reprezentować moje wartości (nawet jeśli nie wszystkie) i wśród moich znajomych są osoby, które pójdą i zagłosują zupełnie inaczej niż ja, i to jest ok. Bo na tym polega demokracja! Ale sianie nienawiści, agresji, chamstwa, manipulowanie - demokracją nie jest! Dlatego idźcie i zagłosujcie 15 października. Niech to będzie wasz wybór i wasza decyzja. I dajmy prawo wszystkim decydować zgodnie z własnym sumieniem! - podsumowała Agnieszka Sienkiewicz.