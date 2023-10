Była gwiazda porno a teraz raperka, występująca teraz pod pseudonimem B.G. Queen, broni swoich artystycznych decyzji. Podkreśla, że ma prawo robić to, co kocha i nikt jej nie może zabronić wejścia do świata muzyki.

Ostatni rok non stop w trasie, niech mi tylko ktoś powie że nie Kocham robić Muzyki! To dla niej praktycznie mieszkam na walizkach i zrezygnowałam z mojej Ukochanej Hiszpanii! - napisała na swoim Instagramie.

Debiutancka płyta B.G. Queen ma się ukazać na jesieni nakładem Palmar Records. Do tej pory artystka wypuściła na swoim kanale kawałki "PLASTIK", "Big Boy" z gościnnym udziałem Soboty i "ORE ORE", w którym pojawił się TKM. Teraz do sieci trafił kolejny kawałek "Fuvk Off!!", w którym raperka rozlicza się z hejterami.