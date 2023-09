Reklama

Kilka miesięcy temu Aleksander Kwaśniewski musiał poddać się nagłej operacji, co spowodowało odwołanie wszystkich zaplanowanych spotkań oraz uniemożliwiło mu realizowanie planów z powodu długotrwałej rehabilitacji. Informacje na temat stanu zdrowia byłego prezydenta przekazywała mediom jego córka, Aleksandra Kwaśniewska.

Wszystko jest na dobrej drodze, dziękujemy za troskę. Rehabilitacja trwa, jesteśmy dobrej myśli. Nie jest to nic tragicznego, damy radę - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

Reklama

Aleksander Kwaśniewski powiedział o swoim stanie zdrowia

Monika Rzepka, która pełni funkcję dyrektorki w biurze Aleksandra Kwaśniewskiego, ogłosiła miesiąc temu, że jej przełożony przeszedł operację kolana i aktualnie przechodzi proces rehabilitacji. W związku z tym konieczne było odwołanie zaplanowanych spotkań i innych zobowiązań do połowy września. Dodatkowo potwierdziła, że operacja ortopedyczna była zaplanowana wcześniej. O tym, że operacja się udała, doniosła też córka polityka, mówiąc, że "ojciec jest na właściwej drodze do pełnego wyzdrowienia".

Reklama

Pierwsze publiczne komentarze Aleksander Kwaśniewski przekazał dopiero w środę, gdy wspólnie z córką zorganizowali transmisję na Instagramie. Podczas transmisji na żywo, w której odpowiadał na liczne pytania internautów, Kwaśniewski udzielił szczegółowych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Były prezydent opowiedział, że od początku lipca zaczął mieć problemy z kolanem, co skłoniło go do podjęcia decyzji o konieczności operacji, którą początkowo uważano za rutynową. Niestety, po zabiegu okazało się, że doszło do infekcji bakteryjnej w jego układzie kostnym, co stanowiło poważne komplikacje.

Od początku lipca mam kłopot z kolanem. Przy banalnym zabiegu zostało zainfekowane bakterią, więc miałem ropne zapalenie kolana, które wymagało operacji. W ten sposób dwa miesiące walczę o kolano, chodzę o kulach. Jest lepiej, jest poprawa, ale ciągle to nie jest to, co było na samym początku, więc moja aktywność, zarówno gdy chodzi o wyjazdy, jak i rozmowy była ograniczona - powiedział.

Żona i córka wspierały Aleksandra Kwaśniewskiego

W rozmowie na żywo polityk zaznaczył, że w trudnych chwilach mógł liczyć na wsparcie ze strony swojej żony i córki, za co serdecznie podziękował. Prezydent wyraził swoją głęboką wdzięczność wobec nich za troskę, gdyż to dzięki ich opiece jest teraz przy życiu i powoli wraca do pełnej sprawności.

Jestem wdzięczny żonie Joli i córce Oli, że się mną opiekowały, dzięki temu żyję i chodzę - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach były prezydent musiał stawić czoło innemu istotnemu problemowi zdrowotnemu. W 2021 roku zakaził się koronawirusem. Przez co musiał być hospitalizowany i spędzić tydzień w szpitalu. Aleksander Kwaśniewski przyznał, że długo zmagał się z powikłaniami po chorobie.