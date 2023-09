Reklama

Karolina Pajączkowska rozpoczęła swoją karierę od udziału w konkursie Miss Polonia Studentek Łodzi oraz występów w programie "Top Model" na antenie TVN. W 2019 roku rozpoczęła pracę w TVP, gdzie prowadziła poranne programy "Wstaje dzień" i "Poranek Info" na kanale TVP Info oraz programy skierowane do widzów w USA i Kanadzie. Od 2021 roku była także twarzą stacji telewizyjnej TVP World. Po inwazji Rosji na Ukrainę pełniła funkcję korespondentki wojennej na froncie. Po powrocie z Ukrainy powróciła do prowadzenia porannego pasma. Niedawno ogłosiła, że kończy współpracę z TVP. Swoje odejście ogłosiła na przełomie sierpnia i września tego roku. Chociaż formalnie pozostaje pracownicą TVP do listopada, to już teraz publicznie wyraża swoją dezaprobatę wobec działań swojego pracodawcy, zwłaszcza po wybuchu kontrowersji związanych z Michałem Adamczykiem z "Wiadomości". Teraz ogłosiła, że powraca do pracy w branży medialnej.

Karolina Pajączkowska ma nową pracę

Karolina Pajączkowska udostępniła na Instagramie film, w którym dzieli się swoją historią zawodową w mediach. W trakcie opowiadania pochwaliła się swoimi zdolnościami językowymi, prezentując płynny sposób wypowiadania się przed kamerą w kilku różnych językach obcych, takich jak angielski, hiszpański i francuski.

Przez większość mojego życia zabierałam głos w sprawach uczciwości, szacunku i potrzeby zapewnienia ludzkości godności. Oczywistą ścieżką kariery było dla mnie zostanie dziennikarką. Gdy tak się stało, szybko odkryłam, że bycie reporterką i prezenterką newsową nie będzie najłatwiejszą drogą. Ludzie nazywali mnie pustą lalą, atencjuszką (...) Choć z mojej perspektywy było to zabawne. Jako reporterka odwiedziłam kilkadziesiąt krajów i relacjonowałam najważniejsze wydarzenia ze świata. Zrobiłam dziesiątki reportaży i film dokumentalny o zbrodniach popełnianych w trakcie wojny w Ukrainie. Po 10 latach w polskich mediach zrozumiałam, że jestem dziennikarzem niezależnym. Chcę państwu pokazać, że liczy się tylko prawda, wiedza, a nie propaganda. Zasługujemy na fakty, a nie opinie (…) Znaczna część moich rówieśników nie ogląda telewizji. I choć dane wskazują, że w Polsce telewizja linearna ma się wciąż dobrze, chciałabym przedstawić państwu mój program - powiedziała Karolina Pajączkowska w swoim nagraniu.

Karolina Pajączkowska będzie miała swój program

Karolina Pajączkowska napisała w poście, czym będzie się zajmować po odejściu z TVP.

Będzie to internetowy talk-show polityczny (…) Za oceanem takie programy cieszą się ogromną popularnością i coraz więcej dziennikarzy decyduje się na opuszczenie koncernów medialnych. Dlaczego? Jest wiele powodów, ale głównym jest niezależność. W moim programie nie będzie wojny polsko- polskiej, nie będzie polityków przekrzykujących się nawzajem. Będą fakty z kraju i ze świata, ciekawostki, rozmowy. Jednym słowem to wszystko, co naprawdę ma znaczenie. Więcej niebawem - zapowiedziała Karolina Pajączkowska w poście na Instagramie.

Karolina Pajączkowska nie ujawniła konkretnego terminu rozpoczęcia swojego programu. Planuje jednak udzielić więcej szczegółów w najbliższym czasie.