Łukasz Nowicki w 2016 roku poślubił swoją ukochaną, czyli Olgę Paszkowską. Dwa lata później na świat przyszła ich córka Józefina. Dziewczynka w tym roku obchodziła swoje 5. urodziny.

Okazuje się, że córka aktora chętnie podróżuje z tatą m.in. po Bałkanach. Nowicki, który niedawno porzucił prowadzenie programu "Pytanie na śniadanie", do tej pory nie pokazywał twarzy córki. Teraz zrobił wyjątek i po raz pierwszy zamieścił w sieci ich wspólne zdjęcie.

Tym razem nie wybrał się z nią jednak na Bałkany, ale zabrał córkę w polskie góry. Co prawda pogoda nie dopisała, ale to nie przeszkodziło im by wyprawa się odbyła.

Nowicki o wyprawie z córką: To był ujmujący weekend

Wracamy do Warszawy... To był ujmujący weekend z córeczką... Trochę smutno, że to już koniec… Przez fatalną pogodę nie udało się wejść na Lubomira w Beskidzie Makowskim. Ale były konie, Kraków i nocleg w przytulnym schronisku Kudłacze - napisał Nowicki.

Do wpisu dołączył zdjęcia z Józefiną. Widać na nich córkę Nowickiego słodko śpiącą w drodze powrotnej do domu.Pod zdjęciem pojawiło się wiele komentarzy. Internauci byli zachwyceni dziewczynką. Uznali, że mała Józefina jest bardzo podobna do ojca.

Cudownie. Córcia podobna do taty; Łukasz, pięknie wyglądacie. Kochane, wymęczone dziecko. Cudnie, że żyjesz i cieszysz się życiem; Najpiękniejsze chwile to te z dziećmi; Dla takich chwil warto żyć. Czas spędzony rodzinnie – bezcenny - pisali.