W niedzielne popołudnie odbył się finał "Szansy na sukces", w którym wybrany został nasz reprezentant w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Wśród kandydatów do tego tytułu znaleźli się: Leon Olek, Daria Malicka, Filip Robak, Gracjana Górka oraz Maja Krzyżewska. W pierwszym etapie młodzi artyści wykonali covery utworów z odcinka, w którym wcześniej wystąpili. Najlepszą dwójkę wybrali jurorzy i widzowie w stosunku 50:50.

W ostatecznym starciu na scenie wystąpili Leon Olek oraz Maja Krzyżewska. Wokaliści zaprezentowali piosenkę I Just Need A Friend. Utwór został napisany specjalnie na potrzeby Eurowizji Junior przez Patryka Kumóra, Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka i Carlę Fernandez.

Zdaniem widzów lepiej tę piosenkę wykonała Maja Krzyżewska. I to właśnie ona pojedzie do Nicei.

Co wiemy o tegorocznej reprezentantce Eurowizji Junior?

Maja Krzyżewska pochodzi z miasta Szeszupka w gminie Jeleniewo, a lekcje śpiewu pobiera w Studiu Piosenki Świetlik w Suwalskim Ośrodku Kultury. Ma 12 lat i próbowała swoich sił w 6. edycji programu "The Voice Kids". Znalazła się w drużynie Cleo.

Maja uważa, że "jak się czegoś bardzo chce, to można pokonać wszelkie przeszkody". W odcinku eliminacyjnym "Szansy na Sukces" wykonała "Set Fire To The Rain" z repertuaru Adele.