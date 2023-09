Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk są parą od niespełna dekady. W 2017 roku powitali na świecie swojego syna Henryka.

Obydwoje nie za wiele mówią publicznie o swoim życiu prywatnym. Nie epatują także wizerunkiem swojego dziecka. Od czasu do czasu robią jednak wyjątek i dzielą się romantycznymi zdjęciami ze wspólnie spędzanych chwil.

Na Instagramie aktorki znanej m.in. z filmu "Różyczka", czy "Sztuka kochania", pojawiły się zdjęcia, na których pozuje wraz ze swoim ukochanym. Okazją do ich publikacji były 38. urodziny Banasiuka.

Czego Magdalena Boczarska życzyła Mateuszowi Banasiukowi?

Na fotografiach można zobaczyć chwile z ich wspólnych podróży, czy chwil spędzanych wspólnie z małym Heniem.

Jak najwiecej wspólnych podróży i nowych, pięknych wspomnień, mój Chłopaku. Nie tylko z okazji urodzin, ale no też! - napisała pod zdjęciami Boczarska.

Na życzenia zareagował sam Banasiuk. Stwierdził, że nie może się doczekać wspólnych podróży.

Dziękuję Ci, moja dziewczyno. Czekam na te podróż - stwierdził.

Internauci również składali Banasiukowi życzenia i nie kryli zachwytu nad ich wspólnymi fotografiami.

Cudni jesteście; Fajni jesteście razem, pamiętam Waszą dobrą energię z Fuerty - najlepszego; Co za power couple. Uwielbiam Was; Piękna para; Fajna z Was rodzinka; Serce się cieszy, patrząc na Was; Świetna z Was para. Widać chemię między Wami, a to bardzo ważne - pisali.