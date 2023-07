Magdalena Boczarska to jedna z tych gwiazd, którym naprawdę zależy na ochronie życia rodzinnego przed bezlitosnym światłem medialnych reflektorów. Aktorka stawia jasne granice między tym, co może zobaczyć publiczność a tym, co pozostaje tylko w sferze prywatności. Owszem, gwiazda prowadzi konto na Instagramie i regularnie publikuje na nim różne treści, ale zawsze są one starannie dobrane, a na zdjęciach naprawdę rzadko można zobaczyć najbliższych Magdy.

W weekend stało się coś wyjątkowego w tej kwestii: na profilu pojawił się post zatytułowany "Portret rodzinny". Magdalena Boczarska pokazała kilka fotografii dokumentujących jej wypoczynek z rodziną na sielskimPodlasiu. Dom, który widać, jest naprawdę uroczy. Rodzina relaksuje się, podlewając ogród, jedząc przy pięknie zaaranżowanym stole i leżakując na kocu.

Fani Magdy pokochali tę publikację i zachwycają się nią. Jak Wam się podoba?