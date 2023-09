Film "Zielona granica", który opowiada o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy, wzbudzał kontrowersje jeszcze przed premierą.

Produkcja otrzymała nagrodę specjalną na festiwalu filmowym w Wenecji, ale obecne władze w Polsce i sympatycy rządzącej partii mocno go skrytykowali. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego "Zielona granica" to "to zorganizowany atak i operacja mająca zmusić Polaków do tego, by się poddali".

W dniu, w którym "Zielona granica" trafiła do kin w całej Polsce, w Mielniku w woj. podlaskim zostanie zorganizowany "Łańcuch poparcia" w geście solidarności z żołnierzami i strażą graniczną oraz koncert "Murem za polskim mundurem".

Kiedy TVP wyemituje koncert "Murem za polskim mundurem"?

W związku z tym TVP nie wyemituje kolejnych odcinków seriali "Klan" oraz "Leśniczówka". O godz. 18 rozpocznie się transmisja koncertu. Na scenie w Mielniku nad Bugiem widzowie usłyszą m.in. takie utwory patriotyczne jak "O mój rozmarynie", "Wojenko, wojenko", "Przybyli ułani pod okienko" czy "Jak to na wojence ładnie". Koncert poprowadzi Anna Popek.

Kto wystąpi podczas koncertu "Murem za polskim mundurem"?

Na scenie wystąpią m.in. Anna Józefina Lubieniecka, Natalia Krakowiak, Marek Piekarczyk, Antek Smykiewicz, Łukasz Drapała, Bartas Szymoniak i chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wśród gwiazd, które miały pojawić się na scenie była też Halina Mlynkova, ale kilka godzin przed rozpoczęciem wydarzenia, artystka poinformowała, że zamiast pojawić się na scenie, wybiera się do kina.