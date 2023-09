Oświadczenie o tym, że Sylwia Grzeszczak i Liber nie są już parą pojawiło się w sieci.

Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy się i szanujemy się. Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało ostatnio miejsce podczas festiwalu w Sopocie - czytamy.

Co wiadomo o związku Sylwii Grzeszczak i Libera?

Piosenkarka zaczęła swoją współpracę z Liberem, gdy miała 17 lat. W rozmowie z Vivą! wyznała, że to właśnie on pomógł jej zbudować poczucie własnej wartości. - Marcin przede wszystkim pozwolił mi uwierzyć w siebie. Że tworzę i śpiewam dla ludzi, i to jest najważniejsze - mówiła.

Uczucie połączyło ich z czasem. Rzadko wypowiadali się na temat tego, co jest między nimi prywatnie. Potajemny ślub wzięli w 2014 roku a rok później na świat przyszła ich córka Bogna.

Chciałbym ogłosić, że to właśnie dziś, w małym rodzinnym gronie wzięliśmy z Sylwią ślub. Dziękuję za życzenia i wsparcie! - napisał po ceremonii w social mediach Liber.

Sylwia Grzeszczak o związku z Liberem: Nasze drogi tutaj się fajnie zeszły

Sylwia Grzeszczak razem z Liberem nagrała swój debiutancki album studyjny "Ona i on", który ukazał się 21 listopada 2008 r.

Jestem z Poznania, Marcin spod Poznania, a nasze drogi tutaj się fajnie zeszły. Być może udaje się uchronić tę prywatność na odległość, ale nigdy nie byliśmy za tym, aby z prywatnością iść do mediów - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Teraz ten związek to już przeszłość.