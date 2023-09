Reklama

O trudnych relacjach Meghan Markle z jej bliskimi, zwłaszcza z ojcem, było wiadomo jeszcze przed jej ślubem z księciem Harrym. Thomas Markle postanowił wykorzystać popularność swojej córki, która miała wkrótce dołączyć do rodziny królewskiej i chętnie sprzedawał prywatne informacje z jej życia tabloidom.

Ostatecznie Meghan ogłosiła, że jej ojciec nie pojawi się na ślubie. Mimo że od momentu, gdy stała się księżną, Markle zerwała więzi z najbliższymi, to jej ojciec czasami przypomina o sobie i pojawia się w mediach, gdzie chętnie wyraża swoje opinie na tematy związane z rodziną.

Ojciec Meghan Markle mówi o pozwie przeciwko córce

Tym razem 79-letni ojciec Meghan, Thomas Markle, gościł w programie "Good Morning Britain", gdzie chętnie opowiedział o skomplikowanej relacji, jaka łączy go z córką. Nie krył, że rozważał możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko niej. Thomas Markle wyznał, że od pięciu lat nie widział Meghan i Harry'ego. Wyraził też smutek z powodu odcięcia się go również od wnuków. Powiedział, że zachowanie księcia Harry'ego i Meghan jest okrutne. W trakcie wystąpienia w programie mężczyzna zaapelował do swojej córki, aby pozwoliła mu zobaczyć wnuki, Archiego i Lillibet.

Jestem załamany. Odmawianie prawa do widywania wnucząt to okrucieństwo. W Kalifornii mógłbym wnieść pozew do sądu, aby się z nimi spotkać, ale nie chcę tego robić. Inna sprawa, że ​​nie zrobiłem nic złego. Nic nie wskazuje na to, że jestem złym człowiekiem - wyznał Thomas Markle w wywiadzie.

Thomas Markle chce mieć kontakt z wnukami

Podczas rozmowy z prowadzącymi program, Thomas powiedział, że mimo konfliktu, który trwa od kilku lat między nim a córką, wciąż bardzo ją kocha i zawsze będzie przy niej. Nie ukrywał swojego zdziwienia jej postępowaniem i wyznał, że teraz pragnie tylko "odrobiny spokoju" i możliwości spotkania się z wnukami. Markle stwierdził także, że jest kochającym ojcem, a Meghan doskonale o tym wie i nic nie usprawiedliwia jej zachowania.

Meghan mieszkała ze mną od szóstej klasy do liceum i nigdy nie widziałem czegoś takiego. Nie poznaję osoby, w którą się zmieniła. Jestem naprawdę zszokowany. To nie jest osoba, którą znałem jako moją córkę - mówił Thomas Markle.

Thomas stwierdził także, że Meghan i Harry powinni spróbować naprawić swoje stosunki z rodziną królewską. Thomas porównał swoją sytuację do tej, która rozgrywa się między nimi a królem Karolem III. Od czasu przeprowadzki Meghan i Harry'ego do Kalifornii, brytyjski monarcha rzadziej spotykał wnuki.