Klaudia Halejcio należy do grona tych celebrytek, które chętnie dzielą się swoim życiem prywatnym z mediami.

Od kilku lat aktorka związana jest z Oskarem. To z nim doczekała się pociechy, czyli 2-letniej Neli. To nie jedyne dziecko jej partnera. Mężczyzna ma córkę z poprzedniego związku.

- To nigdy nie jest taka super prosta sytuacja i mi się wydaje, że do takiej roli trzeba bardzo dojrzeć. Przyszedł taki moment w moim życiu, że ja stwierdziłam, że jestem na to gotowa. Mam mnóstwo miłości w sobie, kocham swojego partnera i jeśli on ma córkę, która jest dla niego ważna, to ona musi być tak samo dla mnie bardzo ważna. Szczerze przyznam, że odnalazłam się w tej roli, bo zawsze bardzo lubiłam dzieci i nie sprawiło mi to żadnej trudności- powiedziała w jednym z wywiadów.

Dodała, że małą Nel jest wręcz zakochana w przyrodniej siostrze.

Klaudia Halejcio o swoim macierzyństwie: Porównuję je do jazdy roller coasterem

A jak sama Klaudia podchodzi do kwestii swojego macierzyństwa?

- Bycie mamą to jest piękna komedia romantyczna podczas której można płakać, ale zawsze się kończy happy endem. Ja sobie porównuję takie macierzyństwo do jazdy roller coasterem - powiedziała.

Klaudia wyznała, że macierzyństwo "jest przerażające, ale warte każdej sekundy".

- Moje dziecko totalnie odwróciło mój świat, o 360 stopni. Jest dużo ciężej, bo wszystko jest trudniejsze, inne, nie mamy czasu dla siebie, ale warte każdej minuty, poświecenia, trudu - powiedziała.

Jaka jest córka Klaudii Halejcio?

Klaudia zapytana o to, jaka jest jej córka, odpowiedziała, że to "anioł z pozoru, ale bardzo przebojowy i żywy".

- Z pozoru jest aniołem, ale jest bardzo przebojowa i żywa. Przy tym ma dużo uroku i słodyczy. Mam nadzieję, że jej to pozostanie. Zaskakuje mnie cały czas, każdego dnia, bo to jest taki etap w jej życiu, że te skoki rozwojowe są ogromne. Ma dwa lata i pięknie mówi. Można się z nią dogadać i pokłócić. Można się pokłócić z dwulatką - śmieje się Klaudia.

Po kim dziewczynka jest taka charakterna?

- Myślę, że tę stanowczość ma po mnie - uważa Halejcio.