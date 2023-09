Reklama

Ewelina Flinta jest jedną z uczestniczek jesiennej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wokalistka znana m.in. z pierwszej edycji programu "Idol" wcieliła się już w rolę Lizzo.

Czy udział w programie to jej wielki powrót do show-biznesu?

Reklama

- Nie wiem, czy to wielki powrót to się okaże. Ja już wróciłam chwilkę temu, bo w ubiegłym roku wypuściłam pierwszy singiel, miesiąc temu też wyszedł utwór "Sama na planecie". Idę trochę innym torem, nie takim samym jak kiedyś. To była moja świadoma decyzja. Jeszcze mam do nagrania wokale do dwóch piosenek. Muszę je gdzieś między programem wcisnąć i zaraz po będzie premiera płyty - powiedziała.

Co sprawiło, że Ewelina Flinta wzięła udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Ewelina przyznaje, że udział w programie to efekt jej współpracy z zespołem "Boys Band" i nagrywanych z grupą teledysków.

- Wydarzyła się taka ciekawa sytuacja w moim życiu, gdy realizowaliśmy teledyski dla zespołu Boys Band, z którym śpiewam od kilku lat, wykonuje utwory przedwojenne rewiowe i kabaretowe. Założycielem tego zespołu jest Arek Lipnicki, brat Anity Lipnickiej. Tworzyliśmy, nagrywaliśmy teledyski. Tak się wydarzyło, że musiałam się wykazać aktorsko, a ja nie jestem aktorką i nigdy nie grałam. Gdy moi koledzy zobaczyli mnie w trakcie nagrań, cała sala ryczała ze śmiechu - opowiada.

Ewelina Flinta odmówiła udziału w show "TTBZ"?

Okazuje się, że piosenkarka już kilka razy odmówiła udziału w show.

- Gdy zadzwonili po raz, któryś zresztą z programu, bo ja kilka razy odmówiłam, to ten element aktorski bardzo mnie podkusił. To nie jest improwizacja, zagranie na dany temat, tylko trzeba skopiować artystę pod każdym względem - nie tylko jego głos, maniery w śpiewaniu, ozdobniki, ale ruch, gesty, wszystko - powiedziała.

Reklama

O pracy w show mówi z kolei tak: Muszę zapomnieć kim jest Ewelina, wejść w inne buty. To jest bardzo ciekawe, ale też trudne.

Flinta nie boi się jurorów, którzy oceniają uczestników programu. Przypomnijmy, że w tej edycji zasiadają w jury: Paweł Domagała, Małgorzata Walewska oraz Robert Janowski.

- To cudowni ludzie. Jak padną słowa krytyki, to ja nie czuję, że to jest o mnie. Nie jestem przerażona opiniami. Warto je przeanalizować. Jak zaśpiewam to dobrze wiem, co zrobiłam, co mogłabym zrobić lepiej - wyjaśnia.

Co jest najtrudniejsze dla Eweliny w programie "TTBZ"? Zobaczcie nasze WIDEO.

Ewelina Flinta o polskim show-biznesie: Nie lubię pokazywać wszystkiego

W rozmowie z dziennik.pl Ewelina Flinta powiedziała, co jej zdaniem zmieniło się w show-biznesie przez te lata, gdy nie pojawiała się za bardzo na salonach.

- Zmian jest bardzo dużo. Forma tego jak muzykę się sprzedaje, płyty sprzedają się coraz gorzej, coraz więcej osób słucha muzyki przez platformy streamingowe. Podpisuję się pod tym, by artyści dostawali godne wynagrodzenie za sprzedaż muzyki na platformach. Social media. Cieszę się, że mam bezpośredni kontakt ze swoimi odbiorcami, odbiorczyniami. Jestem naturalna w tym, co robię. Może jestem trochę z tego pokolenia, które nie nagrywa wszystkiego, co robię. Nie lubię pokazywać wszystkiego, nigdy za wiele nie mówiłam o swoim życiu prywatnym. To, co chcę pokazać i powiedzieć Wam, jest prawdziwe, szczere. To spotyka się z fajnym odzewem i z tego się cieszę - mówiła.

Kolejny odcinek show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wyemitowany zostanie w piątek (8 września) o godz. 20.05.