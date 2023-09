Reklama

Beyoncé jest jedną z najbardziej cenionych wokalistek na świecie. Artystka obecnie przemierza świat w ramach swojej trasy koncertowej pt. "Renaissance World Tour". Niedawno miała okazję wystąpić w Polsce, gdzie jej koncert obejrzeli między innymi Lizzo, Zendaya oraz Tom Holland. Mogliśmy podziwiać diwę 27 i 28 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

Znane osobistości na koncertach Beyoncé

Nie tylko Zendaya, Lizzo i Tom Holland byli na koncercie diwy. Wciąż pojawiają się nowe doniesienia w mediach dotyczące znanych osobistości, które pojawiają się na występach żony Jaya-Z. Na ostatnim z nich w Stanach Zjednoczonych zauważono Kylie Jenner w towarzystwie Timothée Chalameta. Celebrytka i aktor nie ukrywali swoich uczuć i potwierdzili plotki sugerujące, że są parą.

Relacja Kim Kardashian z koncertu Beyoncé

4 września Beyoncé obchodziła swoje 42. urodziny. Tego samego dnia wystąpiła w Los Angeles. Na jej koncercie pojawili się: Kim Kardashian z córką North, Khloe Kardashian oraz córką Kourtney Kardashian, Penelope. Na Instagramie Kardashianki pochwaliły się swoimi strojami. Następnie Kim Kardashian udostępniła na swoim instagramowym profilu nagrania z koncertu. Okazuje się, że na wydarzeniu pojawiła się także amerykańska legenda, Diana Ross. Wokalistka zaśpiewała "Sto lat" na cześć Beyoncé.

Blue Ivy na koncercie znanej mamy

Córka wokalistki i rapera Jaya-Z, Blue Ivy Carter także pojawiła się na koncercie a także na scenie.

Dziewczynka ma na swoim koncie już kilka sukcesów, mimo młodego wieku. Dziewczynka ma zaledwie 11 lat. W 2021 roku została uhonorowana nagrodą Grammy w kategorii "Najlepszy teledysk" za jej udział w klipie do utworu "Brown Skin Girl". To uczyniło ją drugą najmłodszą laureatką tej prestiżowej nagrody w historii. Blue Ivy nadal rozwija swoje talenty i nie obawia się występów przed publicznością. Ostatnio miała okazję zaprezentować swój taniec na koncercie swojej znanej mamy w Los Angeles, a Kim Kardashian podzieliła się tym momentem na swoim InstaStory. Można było zauważyć podobieństwo do Beyoncé. Blue Ivy była bardzo pewna siebie na scenie.

Warto dodać, że nie był to pierwszy raz, kiedy Blue Ivy zatańczyła z mamą na jednej scenie. Wcześniej pojawiła się już na kilku koncertach. Największe wrażenie zrobiła jednak w Paryżu, 26 maja. W trakcie spektakularnego show Beyoncé niespodziewanie zapowiedziała wyjątkową tancerkę, która miała pojawić się na scenie. Wtedy Blue Ivy, ubrana w srebrny kostium, podeszła do swojej matki. Razem wykonały skomplikowaną choreografię do utworu "My Power". Nie da się ukryć, że dziewczynka zachwyciła tłumy zebrane na koncercie w stolicy Francji, prezentując ogromne zaangażowanie i pewność siebie, bez widocznej tremy. Nagranie z tego występu szybko obiegło media społecznościowe na całym świecie.