Małgorzata Rozenek przez niespełna rok prowadziła program "Dzień dobry TVN" w duecie z Krzysztofem Skórzyńskim. W czerwcu stacja ogłosiła, że rozstaje się z częścią prowadzących. Wśród nich była także celebrytka.

Reklama

Do tej pory Małgorzata nie wypowiadała się, co dalej z jej telewizyjną karierą. W międzyczasie była jedną z prowadzących podczas Top of The Top Sopot Festival. Teraz w rozmowie z Magdą Mołek zdradziła, że nie zamierza żegnać się z telewizją.

Rozenek o pracy w telewizji: Ja ciągle jestem nienażarta telewizji

Reklama

Ma w planach kilka projektów, choć jak przyznała czasy dużych zarobków w telewizji jej zdaniem już się skończyły.

Ja ciągle jestem nienażarta telewizji. […]. Wiesz, że teraz czasy zarabiania w telewizji minęły. Ja się zastanawiam, czy ja prawidłowo reaguję na słowa krytyki, bo jak usłyszałam te opinie, to sobie pomyślałam: fajnie! To jest komplement. […] Bardzo zależy mi na tym, żeby mógł głos nie tylko był słyszalny, ale też był sprawczy. W moim prywatnym życiu nie mam marzeń, bo one wszystkie się spełniły - powiedziała.