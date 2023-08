Monika Olejnik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i uznanych polskich dziennikarek. Prowadząca "Kropkę nad i" słynie nie tylko z zadawania ostrych i trudnych pytań politykom, których zaprasza do swojego programu, ale i z zamiłowania do mody.

Olejnik zachwyca także formą. Gwiazda TVN24 często wymieniana jest w rankingach najlepiej ubranych celebrytów.

Jak dba o swoje zdrowie i kondycję?

Dużo biegam, ćwiczę. Przynajmniej cztery razy w tygodniu ćwiczę: bieganie, chodzę na fitness. Jestem bardzo aktywna - powiedziała w rozmowie z Party.

Podczas konferencji ramówkowej TVN i festiwalu w Sopocie Olejnik prezentowała oryginalne kreacje odsłaniające nogi i podkreślające jej zgrabne kształty.