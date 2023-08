"Można się zawstydzić...". Monika Olejnik na festiwalu w Sopocie pokazała brzuch, a internet oszalał [FOTO]

Wyraziste kreacje to znak rozpoznawczy Moniki Olejnik. Na wtorkowym koncercie Top Of The Top Sopot Festival 2023 67-letnia dziennikarka pojawiła się w cekinowej sukience delikatnie, ale zmysłowo eksponującej brzuch. Większość z tych, którzy widzieli już jej zdjęcia w tym stroju, nie może wyjść z podziwu nad sylwetką dziennikarki. Zobaczcie, czym tak się emocjonują internauci.

