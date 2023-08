Tomasz Jakubiak znany jest z programu "MasterChef". Razem z Magdą Gessler i Michelem Moranem ocenia kulinarne zmagania chętnych do tytułu najlepszego kucharza formatu stacji TVN.

Okazuje się, że w miniony weekend Jakubiak wziął ślub. Miłość i wierność przysięgał swojej wieloletnie partnerce Anastazji. Para zdecydowała się na ślub na Bali. Oprócz najbliższej rodziny, pojawiło się tam kilkoro znanych bliskich znajomych pary. W tym wyróżnionym gronie znalazła się Dorota Szelągowska oraz Daria Ładocha. Ta druga była nie tylko gościem, ale i świadkową.

Stało się. Państwo Jakubiak - napisał w relacji z wydarzenia.

Początki związku Jakubiaka nie należały jednak do najbardziej romantycznych. Gdy poznał Anastazję był w związku z inną kobietą. Para spotkała się na imprezie a Jakubiak tak się zauroczył, że zdradził partnerkę.

Chwilę później okazało się, że wspólnie spędzona noc ma swoje konsekwencje. Anastazja była w ciąży.

Z mamą mojego dziecka, Anastazją, poznaliśmy się bardzo dawno temu i ponownie spotkaliśmy bodajże w październiku 2019 roku. Popełniłem wtedy straszną rzecz, bo zdradziłem swoją poprzednią partnerkę. Po upojnej nocy okazało się, że Anastazja jest w ciąży- mówił w rozmowie z magazynem "Na żywo".

Jakubiak o związku z Anastazją: Jesteśmy cudowną parą, mającą cudownego syna

Oczywiście wstyd mi za to co zrobiłem, ale koniec końców jest mega. Jesteśmy cudowną parą, mającą cudownego syna. Widocznie tak miało być. Nie należę do osób, które mówią, że żyją w celibacie, nie piją, nie palą, a gdy światło zgaśnie i nikt nie patrzy, zaczynają rozrabiać- stwierdził.

Jakubiak wiele razy podkreślał, że związek z Anastazją jest dla niego bardzo ważny. Wspólnie przeżyli różne trudne sytuacje. Przytrafił im się poważny wypadek, po którym kucharz osobiście wyciągał partnerkę ze mocno pokiereszowanego auta, drżąc o życie jej i synka, który jechał z nimi.

Praktycznie się nie rozstajemy, zabieram ich ze sobą na plan zdjęciowy, we wszystkie podróże. W moim życiu było mnóstwo chaosu, nieładu, a nastał spokój - mówił.