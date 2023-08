Dokładnie 25 sierpnia minęły 23 lata od momentu rozpoczęcia pracy nad serialem "M jak miłość". To jedna z najdłużej produkowanych telenowel w polskiej telewizji.

Marcin Mroczek związany jest z tą produkcją od samego początku. Z okazji rocznicy serialowy Piotr Zduński zamieścił w sieci okolicznościowe wideo. Wspomniał w nim momenty z tych 23 lat na planie.

Przyznał, że 25 sierpnia jest dla niego wyjątkową datą.

Marcin Mroczek o "M jak miłość": To była fantastyczna przygoda

Dokładnie 23 lata temu, 25 sierpnia 2000 roku padł pierwszy klaps serialu "M jak miłość". To był pierwszy dzień zdjęciowy i dzisiaj, po 23 latach znowu tutaj jestem. Powiem wam tylko tyle, to była fantastyczna przygoda i cieszę się, że tu jestem- stwierdził w nagraniu.

Te 23 lata to były cudowne i niesamowite momenty w moim życiu. Poznałem wielu wspaniałych ludzi, wiele rzeczy przez te 23 lata udało się zrealizować i mogę dziś powiedzieć, że fajnie, że tu jestem. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili- powiedział na nagraniu.

Zamieszczony film wzbudził w obserwatorach jego profilu niepokój. Zastanawiali się, czy przypadkiem Marcin Mroczek nie żegna się z produkcją.

Mam nadzieje, że zawał nie zakończył tej 23-letniej przygody; Jak ten czas szybko leci. Dorastałam razem z tym serialem i uwielbiam go niezmiennie aż do dzisiaj; Czyby to jakaś sugestia? Oby nie… Panie Marcinie kolejnych 23 lat na planie! - pisali.