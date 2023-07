Rafał Mroczek dołączył do grona gwiazd, które otwarcie mówią o tym, że są osobami wierzącymi. Znany z serialu "M jak miłość" aktor wybrał się ostatnio na Franciszkańskie Spotkania Młodych odbywające się w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla.

Spotkanie z Mroczkiem było jednym z głównych punktów tegorocznego spotkania. Aktor opowiadał o wartościach, jakimi kieruje się w codziennym życiu. Podczas swojego przemówienia nawiązał m.in. do mediów społecznościowych. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 230 tys. osób.

Mroczek do młodych: Najłatwiejsza – dla mnie – jest droga do wolności z Jezusem

Wiem, że ten świat, jest inny niż ten, w którym ja dorastałem, kiedy byłem w waszym wieku. Dziś są social media, które nas z każdej strony zachęcają do różnych rzeczy, które nie są dla nas, a które zaśmiecają nam głowę. Chcielibyśmy dotknąć i spróbować wszystkiego. A z mojej perspektywy najważniejsze jest to, żeby odnaleźć tę naszą drogę, nasze powołanie i nasze pasje. To jest najważniejsze, bo wtedy będziemy mieć taką wewnętrzną równowagę i szczęście, które będzie nas wypełniało - mówił.

Najważniejszą cząstką człowieka jest wolność, która pozwoli nam żyć pełnią życia. Ja się tego uczę, nie jest to proste. Ale to jest ta droga, do której sam siebie każdego dnia zachęcam. Wy też wybieracie tę drogę. I najłatwiejsza – dla mnie – jest droga do wolności z Jezusem - mówił Mroczek.

Rafał Mroczek był w dwóch nieformalnych związkach. Kilkanaście lat temu głośno było o jego romansie z Anetą Piotrowską. Potem aktor związał się z Joanną Skrzyszewską, z którą ma córkę Zofię.