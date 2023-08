Marcin Mroczek nie ukrywa, że wiara odgrywa ważną rolę w jego życiu. Wiele razy mówił o tym, że aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła i czerpie z tego siłę, choć, jak przyznał, miał także w życiu okres buntu - czas, w którym mniej angażował się w modlitwę. To chwilowe oddalenie od Boga to już jednak przeszłość. Teraz aktor znowu jest blisko tego, co jego zdaniem naprawdę w życiu istotne…

Na profilu Marcina Mroczka na Instagramie pojawił się post, w którym aktor pokazał zdjęcia z pielgrzymki na Jasną Górę, w której w tym roku wziął udział. "Wszyscy idziemy w jednym kierunku, choć każdy ma swoją drogę… Niektórzy idą od początku do końca (tych podziwiam najbardziej 👏💪)… Niektórzy tylko na chwilę (tak jak ja), ale pięknie jest w tym uczestniczyć i tego doświadczyć", napisał Marcin. Fanom spodobał się nie tylko jego post, ale przede wszystkim to, że aktor zdecydował się na udział w pielgrzymowaniu. "Dziękujemy, ze z nami byłeś! Ogromna pomoc, nie znam drugiego takiego jak Ty! A nie znam! 😁 Bez Ciebie nie byłoby tak fajnie", pisano. "Powodzenia bracie, pozdrów całą niebieską ekipę", dodał brat Marcin - Rafał. "Mega !! Byłam 6 razy mam nadzieje że zaplanuje urlop w Polsce w przyszłości i znów pójdę pieszą Odolanowska na Jasną Górę", poinformowała inna internautka. Byliście kiedyś na pieszej pielgrzymce? Marta Jarosz