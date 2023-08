Jan Emil Młynarski, który wystąpił czwartego dnia Top of The Top Sopot Festival zwrócił się do zgromadzonej w Operze Leśnej publiczności z prośbą o brawa. Kogo w ten sposób chciał uhonorować?

Jan Emil Młynarski był jedną z gwiazd, które wystąpiły w czwartkowy wieczór w Sopocie podczas koncertu "Teksty, które żyją w nas". Piosenkarz wykonał utwór swojego ojca "Jesteśmy na wczasach". Piosenka została napisana w Karpaczu, a panna Krysia i pan Waldek są postaciami autentycznymi. Gdy Jan Emil Młynarski zakończył swój występ zwrócił się do publiczności z pewną prośbą. Proszę o brawa dla kogoś, kto kochał Sopot. To w jego imieniu dzisiaj występuję. Trzy i pół tysiąca piosenek napisał dla was - powiedział. Poprosił o brawa dla Wojciecha Młynarskiego, który zmarł 15 marca 2017 r. Publiczność natychmiast wstała i zaczęła klaskać. Marta Kawczyńska