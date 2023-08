Podczas trzeciego dnia Top of The Top Sopot Festival na scenie wystąpił m.in. Ralph Kaminski. Piosenkarz wykonał utwór Ireny Santor. Niestety wielu internautom jego wykon nie przypadł do gustu. Co pisali?

W środę odbył się trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. Występy niektórych artystów, którzy pojawili się na scenie wzbudziły spore kontrowersje. Reklama Tak było w przypadku Raplha Kaminskiego. Artysta wykonał cover hitu Ireny Santor a dokładnie piosenki "Już nie ma dzikich plaż". Jego występ podzielił internautów. Jednym interpretacja Ralpha przypadła do gustu. Internauci o występie Ralpha Kaminskiego: Czesław Niemen w latach 60-70 też był brany za dziwaka... Reklama Piękny występ, po prostu król polskiej sceny, nie ma takiego drugiego jak Ralph Kaminski; Jestem oczarowana. Piękny i wzruszający występ - pisali. Czesław Niemen w latach 60-70 też był brany za dziwaka... Sztukę zrozumie tylko ktoś, kto ma szersze horyzonty niż kreowana popkultura... Ralph brawo, pani Irena myślę, że pęka z dumy! - napisał jeden z internautów. W Sopocie nie obyło się bez żartów z rządu. Wellman: Bankierom i bankowcom nie należy ufać Zobacz również Inni byli nią zniesmaczeni. Ten rodzaj muzyki to nie jest śpiewanie. Trudno było go słuchać; Zbezcześcił utwór tym pajacowaniem - pisali. Temu Panu już dziękujemy, rozumiem, że ma swój styl, ale to jest karykatura pięknego utworu - denerwował się jeden z oglądających. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję