Trzeci dzień Top of the Top Festival Sopot 2023 należał do nich. Dorota Wellman i Marcin Prokop nie tylko profesjonalnie zapowiadali pojawiające się na scenie gwiazdy, ale w zabawny sposób żartowali z publicznością.

Podczas trzeciego dnia festiwalu w Sopocie prowadzącymi byli Dorota Wellman i Marcin Prokop. Reklama Obydwoje nie tylko z pełnym profesjonalizmem zapowiadali artystów, którzy występowali na scenie, ale również świetnie zabawiali publiczność i razem z nią żartowali. W jednym z wejść Marcin Prokop wspomniał o swoim wykształceniu. Reklama Jestem bankowcem, ale w banku przepracowałem zaledwie trzy miesiące - stwierdził. Na te słowa publiczność wybuchła śmiechem. Prezenterzy kontynuowali temat. - Po tych trzech miesiącach zostałem usunięty, jako nierokujący, więc sami rozumiecie - dodał prezenter. Wellman o słowach Prokopa: Bankierom i bankowcom nie należy ufać - Można by było do Marcina powiedzieć - zaufaj bankierom - ale jak wiemy bankierom i bankowcom nie należy ufać szczególnie takim, którzy często opowiadają, że inflacji nie ma - ostro skomentowała jego słowa Dorota Wellman. Publiczność na te słowa zaczęła bić gromkie brawa. Marta Kawczyńska