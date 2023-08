Reklama

Fani Anny Muchy śledzą nie tylko jej imponującą karierę, ale również życie osobiste. W przeszłości niemałe zainteresowanie wzbudzał związek aktorki z Kubą Wojewódzkim. Wówczas byli bez wątpienia jedną z najbardziej intrygujących par w show-biznesie. Mimo że ich relacja nie przetrwała, to nadal darzą się ogromną sympatią. Później gwiazda spotykała się z Marcelem Sorą, z którym ma dwoje dzieci. Niestety ten związek również nie przetrwał. Obecnie Anna Mucha jest z aktorem Jakubem Wonsem.

Długoletni związek Anny Muchy z Jakubem Wonsem

Anna Mucha starannie ukrywała swój związek z Jakubem Wonsem przez długi czas. To paparazzi jako pierwsi ujawnili, że są razem. Sfotografowali ich trzy lata temu na jednej z randek. Aktualnie ich relacja nie jest trzymana w tajemnicy. Wiadome jest, że zakochani postanowili zamieszkać razem, a ich dzieci świetnie się ze sobą dogadują. Zakochani nie tylko spędzają wspólnie swój wolny czas, ale także razem pracują. Anna Mucha poszerzyła swoje umiejętności i stała się producentką sztuk teatralnych. W każdym przedsięwzięciu wspiera ją Jakub. Teraz para zaskoczyła swoich fanów nieoczekiwanym oświadczeniem o zawarciu małżeństwa.

Wymowny post Anny Muchy

Na co dzień Anna Mucha aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych i od czasu do czasu zdradza szczegóły nie tylko z zawodowego, ale również ze swojego prywatnego życia. We wtorek, 22 sierpnia, aktorka dodała zdjęcie, na którym pozuje wraz ze swoim ukochanym. Na fotografii zakochani patrzą sobie głęboko w oczy. Pod zdjęciem aktorka ogłosiła, że wraz z partnerem rzekomo zawarli związek małżeński.

Tak! Tak to się musiało skończyć! Jesteśmy małżeństwem! I to już z niezłym stażem – napisała aktorka pod postem na Instagramie.

Anna Mucha i Jakub Wons są małżeństwem?

Pod postem Anny Muchy pojawiła się fala gratulacji nie tylko od fanów, ale także od przyjaciół ze świata show-biznesu. Znalazły się jednak osoby, które ostrożnie podeszły do tego oświadczenia i zasugerowały, że wpis aktorki może dotyczyć ich wspólnej działalności zawodowej. Mucha doskonale wie, jak wywołać wokół siebie spore zamieszanie. I tym razem również jej się udało. Okazuje się, że prawda jest nieco inna. Aktorka niedługo wcześniej dodała wpis, w którym wszystko wyjaśniła, jednak zdecydowała się go edytować i sprawić, by fani nieco się pogłowili.

Prawdę mówiąc, już nawet lekko sobą znudzonym… Na tyle znudzonym, żeby mój mąż… No cóż… To już musicie zobaczyć w teatrach w całej Polsce! Od września Kuba Wons dołącza do obsady spektaklu „O MAŁO CO”! To musiało się tak skończyć! – wyznała Anna Mucha w poście.

Wychodzi na to, że aktorka w ten sposób chciała zachęcić obserwatorów do kupienia biletów na sztukę w teatrze. A konkretnie – komedię teatralną pt. „O mało co…”, w której Mucha i Wons grają małżeństwo. 23 sierpnia w instagramowej relacji aktorki para podziękowała za ogrom gratulacji i życzeń. Jednocześnie też wyjaśnili, o jakie małżeństwo im dokładnie chodziło.

Ale rzeczywiście chodzi o nasze małżeństwo teatralne. Gramy razem w spektaklu "O mało co…" – powiedziała aktorka w relacji na Instagramie, wyjaśniając tym samym fanom całą sytuację.

Żeby zobaczyć nas jako małżeństwo, musicie kupić bilety – dodała aktorka.