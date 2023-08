Michał Szpak jeszcze przed rozpoczęciem Top of the Top Sopot Festival 2023 zapowiadał, że na scenie Opery Leśnej pojawi się u jego boku "bogini".

Reklama

Swój występ w poniedziałkowy wieczór rozpoczął od występów solowych. Wykonał m.in. piosenkę "Color of Your Life" oraz "Gaja". Na sam koniec występu Michała wszystko stało się jasne. To właśnie wtedy na scenę wkroczyła Beata Kozidrak. Gwiazda pojawiła się w złotej, bardzo obcisłej sukience.

Reklama

Razem z klęczącym przed nią, składającym dłonie jak do modlitwy Michałem Szpakiem zaśpiewała przebój Madonny "Like a Prayer". Pod koniec wspólnego występu piosenkarz chciał pocałować Beatę w policzek, ale gwiazda odwróciła twarz w jego stronę i obydwoje pocałowali się w usta.

Publiczność nie szczędziła braw temu duetowi.