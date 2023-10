Piosenkarka ma za sobą głośny rozwód. Po wieloletnim małżeństwie rozstała się z mężem, który był także menadżerem zespołu Bajm, czyli Andrzejem Pietrasem. Niedługo potem Beata Kozidrak znalazła miłość. O jej narzeczonym niewiele wiadomo. Mówi się, że jest od niej o 17 lat młodszy. W kwietniu zakochani zaręczyli się i planują ślub. Teraz Beata Kozidrak w rozmowie z RMF FM zdradziła okoliczności zaręczyn.

Partner Beaty Kozidrak, fan "07 zgłoś się", i marzenia o samochodzie

Partner Beaty Kozidrak jest wielkim fanem serialu "07 zgłoś się" i marzy o tym, żeby mieć taki sam samochód, jak bohater serii, Sławomir Borewicz. Pewnego dnia Beata Kozidrak powiedziała ukochanemu w żartach: Dobrze, to ja ci mogę kupić Poloneza, ale ty mi musisz kupić pierścionek. Bo ja mam dość takiego kociego życia.Niedługo potem Beata Kozidrak dostała od ukochanego pierścionek zaręczynowy z brylantem. Do oświadczyn doszło w kuchni! O kupnie kultowego auta na razie nic nie słychać.

Beata Kozidrak chce zachować swoje szczęście dla siebie

Wokalistka o nowym związku czasem opowiada w mediach, ale nie pokazuje zdjęć z narzeczonym. Twierdzi w wywiadach, że chce zachować swoje szczęście dla siebie. Mój partner nie chce być osobą publiczną i ma do tego prawo. Od razu też zdementuję, że nie ma na imię Jakub! Najważniejsze, że jesteśmy razem, w sercu czuję miłość, a on jest obok mnie od wielu lat. Życie pokaże, co będzie dalej, cieszmy się każdym dniem! Czuję się szczęśliwa i zaopiekowana, a ze mną nie jest łatwo żyć! (śmiech) Także fajnie, że znalazł się taki facet – powiedziała Beata Kozidrak w rozmowie z "Faktem".