Sandra Kubicka dołączyła do gwiazd współpracujących z TVP. Wiosną widzowie mogli zobaczyć prowadzony przez nią program "Love me or leave me" na TVP VOD.

Reklama

Teraz format został przeniesiony na antenę i niebawem będzie go można oglądać w TVP Kobieta.

Gdy wszyscy mówili z pogardą "jej program jest tylko online", a mój program obejrzał się tak świetnie, że wchodzi na antenę - tak zdjęcie z konferencji ramówkowej TVP podpisała na swoim Instagramie Kubicka.

Reklama

Tej imprezy celebrytka nie może jednak zaliczyć do najbardziej udanych.

Sandra Kubicka została oblana przez kelnera winem na ramówce TVP

Tuż po zakończeniu części oficjalnej kelnerzy ruszyli z tacami wypełnionymi kieliszkami z białym winem. Jeden z nich stracił równowagę i wpadł właśnie na Sandrę Kubicką.

Zawartość części z kieliszków wylała się na kreację celebrytki. Kubicka miała tego dnia na sobie krótką marynarkę i spódniczkę. Sytuację próbował ratować prowadzący imprezę Tomasz Kammel.

Potłuczone szkło, czyli można zacząć część nieoficjalną. Dziękujemy – podsumował całą sytuację prezenter - powiedział do zgromadzonych.

Sama Sandra skomentowała całe zdarzenie na swoim Instagramie.

Zgadnijcie, na kogo kelner wylał tacę pełną kieliszków białego wina i na kogo one wszystkie się wylały i pękły? Na tę osobę, która nie pije alkoholu. Na mnie. Jestem cała mokra. Później ugryzła mnie osa. Co za dzień... Mam dość tego wszystkiego - stwierdziła.