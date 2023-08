Iga Lis i Taco Hemingway jak donosiły media zaczęli spotykać się w 2018 roku. Choć sami zainteresowani długo nie potwierdzali tych rewelacji, na początku 2019 roku wrzucili do sieci wspólne zdjęcie.

W ten sposób przekazali światu, że rzeczywiście są parą. Wciąż jednak nie epatują swoim uczuciem i rzadko zamieszczają wspólne fotografie. Ostatnio Iga postanowiła sprawić Taco wyjątkowy prezent. Okazuje się, że wymyśliła i wyreżyserowała teledysk, który właśnie pojawił się na YouTubie.

Iga Lis o teledysku dla Taco Hemingwaya: Cieszę się, że mogłam dorzucić cegiełkę od siebie

Na swoim Instagramie Iga zaprosiła obserwatorów do obejrzenia teledysku do numeru "Gelato".

Odkąd po raz pierwszy usłyszałam "Gelato", od razu zamarzyło mi się stworzenie obrazka pod ten utwór. Byłam wtedy na początku pracy nad moim pierwszym dokumentem, który rozgrywa się nad polskim morzem, i to właśnie w tym świecie chciałam osadzić opowieść "Gelato" - czytamy.

Ten klip to dla mnie podróż do czasów dziecięcej beztroski. Chyba więcej nie chcę pisać, bo jestem ciekawa tego, co wy sami w nim odnajdziecie. Od tysiąca i kilkudziesięciu dni z dumą obserwuję, ile serca Filip wkłada w tworzenie nowego materiału. Cieszę się, że mogłam dorzucić cegiełkę od siebie do tego bardzo ważnego dla mnie projektu. Fajnie tworzyć w zespole. (...) Ależ jestem szczęśliwa - napisała.