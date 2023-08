Reklama

W 1989 roku Aneta Kręglicka zdobyła rozpoznawalność, triumfując najpierw w konkursie na najpiękniejszą Polkę, a kilka miesięcy później zwyciężając w międzynarodowym konkursie Miss Świata zorganizowanym w Hongkongu. To był przełomowy moment w jej karierze. Nawiązała współpracę z renomowaną agencją modelek ze Stanów Zjednoczonych, co umożliwiło jej udział w prestiżowych pokazach mody na całym świecie. Obecnie, mimo że nie zrezygnowała całkowicie z branży modelingu, to zdecydowanie rzadziej pojawia się na wybiegach. Koncentruje się na rozwijaniu własnej firmy oraz aktywności w mediach społecznościowych. Niezmiennie jednak zwraca uwagę na swój wizerunek oraz utrzymanie doskonałej kondycji fizycznej. Ostatnio podzieliła się ze swoimi fanami swoimi sposobami na osiągnięcie doskonałej sylwetki.

Aneta Kręglicka odpoczywa na wakacjach w Hiszpanii

Reklama

Aneta Kręglicka aktualnie relaksuje się na pięknych wybrzeżach Hiszpanii. Aktywnie dzieli się ujęciami z podróży na platformach społecznościowych, pokazując w ten sposób fanom, jak spędza wakacje. Przy okazji zdradziła, że kraj ten budzi w niej mieszane uczucia.

Reklama

Hiszpania jest... No właśnie, jaka jest naprawdę? Z moich dotychczasowych doświadczeń czasami nie do zniesienia, ale bywa też klimatyczna i smaczna, o ile daleka od typowej turystyki. W ubiegłym roku byłam, po długiej przerwie, byłam nią zawiedziona. Obecnie to moje drugie podejście i coraz częściej znajduje miejsca, które mogę polubić. Mimo pełni sezonu, z sukcesem udaje mi się wypoczywać z dala od tłumu. Jest fajnie – napisała Kręglicka na Instagramie.

Jak widać celebrytka mimo to czepie przyjemność z relaksu w tym miejscu.

Aneta Kręglicka zachwyca figurą w stroju kąpielowym

Na jednych z ostatnich zdjęć opublikowanych na Instagramie Aneta Kręglicka zaprezentowała się na plaży, ukazując przy okazji swoją sylwetkę w bikini. Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy od fanów, którzy byli wręcz zachwyceni figurą modelki.

"Ależ pani zgrabna”, "Piękna figura", "Jak zawsze pełna klasa", "Nasza polska Elle Macperson" – pisali zachwyceni obserwatorzy.

Aneta Kręglicka zdradziła, ile waży

Jedna z obserwatorek zapytała wprost modelkę, o to, jak udaje jej się utrzymać zgrabną sylwetkę. Aneta Kręglicka szybko odpowiedziała na pytania, ujawniając szczegóły dotyczące swojego treningu.

Biegam 2/3 w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu - zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekty – zdradziła celebrytka na Instagramie.

Inna fanka poszła o krok dalej i zapytała Kręglicką o jej aktualną wagę. Celebrytka odpowiedziała: 51 kg. Przy okazji modelka zwróciła się do obserwatorek, które porównują się do innych kobiet.

Każda z nas, to inna figura, grubość kości, predyspozycje. Dlatego nigdy nie należy się z nikim porównywać, bo zawsze znajdziecie się ktoś szczuplejszy i zgrabniejszy. Ja wsłuchuję się w siebie i po latach doskonale wiem, co mi służy, a co na pewno nie (…) Nie mam też cierpliwości do liczenia kalorii. Dlatego, gdy pofolguję, jak właśnie teraz na wakacjach, staram się więcej ruszać, pływać, nawet siedzieć w wodzie. Codziennie nie odpuszczam też swoich ćwiczeń. Wtedy lepiej wchodzą kalorie - napisała Kręglicka.