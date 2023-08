Lil Masti od kilku miesięcy zamieszcza na swoim Instagramie posty związane głównie z jej stanem błogosławionym. Już niebawem na świat przyjdzie jej pierwsze dziecko.

Córka, bo będzie to dziewczynka, otrzyma imię Aria. Choć nie wszyscy chwalą posty, które Lil Masti zamieszcza w sieci, ona sama w ogóle się tym nie przejmuje i nagrywa kolejne materiały.

Influencerka dzieli się z obserwatorami zarówno przebiegiem ciąży, jak też kolejnymi wizytami u specjalistów. Pokazuje wystrój pokoju dziecka, ale opowiada także jak przez ostatnie miesiące zmieniło się jej ciało.

Teraz Lil Masti wrzuciła na swoje InstaStory relację, w której zdradza obserwatorom, jak dużo przybrała na wadze. Opowiada także o tym, jak wyobrażała sobie swoją figurę w końcowym etapie ciąży.

Jak ja sobie wyobrażałam siebie pod koniec ciąży, to wyobrażałam sobie, że ja będę miała taki brzuch, że on będzie taki wielgachny, a on jest taki uroczy. Nie jest taki przeogromniasty - mówi.

Okazuje się, że Lil Masti przytyła 20 kilogramów.

Dodała, że w tym tygodniu wybiera się na badania USG, by sprawdzić wagę Ari, która według przyszłej mamy będzie drobniutkim dzieckiem.

Mam to gdzieś, czy przytyłam 20kg…to nie jest dla mnie istotne, to nie jest dla mnie ważne -stwierdziła.