Wokół Mamy Ginekolog zrobiło się gorąco, gdy przyznała otwarcie, że przyjmuje koleżanki oraz rodzinę poza kolejnością w ramach NFZ.

Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza - powiedziała lekarka-celebrytka.

Jej słowa nie tylko skrytykowali internauci. NFZ zażądał wyjaśnień od niej oraz instytucji, w której pracuje. W jej obronie stanęła Aniela Bogusz, czyli Lil Masti. Celebrytka jest pacjentką Mamy Ginekolog i daleką krewną.

Li wyjaśniła, że gdy tylko zobaczyła na teście dwie kreski od razu zapisała się na wizytę Mamy Ginekolog.

Tak więc skontaktowałam się z nią. Umówiłyśmy się na pierwszą wizytę, na wyznaczony termin. Pamiętam, że wtedy chyba czekałam około tygodnia... Tak więc to nie jest tak, że ja wchodzę sobie "ej, siema, jestem bez kolejki". Ja zawsze, jak spotykam się z Nicolą, mam wyznaczony termin, przyjeżdżam punktualnie na wyznaczoną datę, na wyznaczoną godzinę do szpitala - napisała.

Praktyki Mamy Ginekolog skrytykowała Maja Staśko. Do niej także zwróciła się Lil Masti.

Maja Staśko, Ty masz chyba po prostu bardzo dużo wolnego czasu na to krzyczenie, na to dzielenie społeczeństwa, na to wzburzanie hejtu. [...] Kiedy podejmowałam decyzję, który szpital wybiorę właśnie do prowadzenia mojej ciąży, do porodu, no to wtedy też płaciliśmy podatek. Zapłaciliśmy wtedy ponad ćwierć miliona złotych, a dokładnie 268 tysięcy złotych podatku. W czym jest kilkadziesiąt tysięcy złotych składki zdrowotnej, czyli kilkadziesiąt tysięcy złotych na naszą służbę zdrowia - stwierdziła.

I jak czytam komentarze: "Ty Lil Masti, influencer, idź se do prywatnego szpitala, a nie się wpychasz do NFZ", no to zaraz... Ja się po pierwsze nie wpycham, tylko jak każdy inny człowiek zapisuję się na dany termin i po prostu, jeśli płacę kilkadziesiąt tysięcy złotych, to będę korzystać z naszej służby zdrowia- dodała.