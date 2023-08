Czy jako kobieta czujesz się atrakcyjna?- zapytał w najnowszym odcinku podcastu Bądźmy Razem Aleksander Sikora.

Reklama

Już teraz tak, bo to jest praca. Mimo tego, że miałam sukcesy w tańcu, miałam bardzo wysportowane ciało mówiąc o fizyczności tylko i wyłącznie, miałam bardzo dużo kompleksów. W naszym kraju niestety, nie wiem jak to wygląda w innych krajach, nie budujemy naturalnie poczucia własnej wartości- wyznała Agnieszka Kaczorowska-Pela, co już teraz możecie zobaczyć w naszym materiale wideo.

Kaczorowska: Sporo przytyłam, bardzo się z tym źle czułam

Reklama

Mam wrażenie, że to jest w złym tonie być pewnym siebie, a w ogóle mówić o sobie w superlatywach, to od razu jest wyraz bycia bucem, bufonem, itd. W przypadku kobiet chyba jest jeszcze gorzej. Kobieta pewna siebie, kobieta, która czuje się seksownie, od razu wrzucana jest do wora kobiety wyzwolonej, nazbyt wyzwolonej…- kontynuował rozmowę Aleksander Sikora.

I teraz powiem ci ciekawą historię. Przestałam tańczyć sportowo więc moje ciało automatycznie, jako ciało sportowca, zaczęło reagować na to. Ponieważ byłam mocno zakompleksiona i przyszedł moment kiedy zaczęłam się bardzo mocno zmieniać fizycznie, sporo przytyłam, bardzo się z tym źle czułam, kompletnie tego nie akceptowałam więc to był oczywiście świetny moment, żeby zacząć pracę nad tym tematem. No i to zajęło wiele, wiele lat budowania poczucia własnej wartości, budowania pewności siebie, tak bardzo świadomie, od środka. Żeby moje poczucie własnej wartości nie było zbudowane dzięki moim sukcesom czy komplementom czy ludziom dookoła, tylko od środka, czyli coś, co mam zawsze w swoim sercu niezależnie od tego, co się dzieje- zdradziła Agnieszka Kaczorowska-Pela.