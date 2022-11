Marcin Mroczek, czyli jeden z serialowych braci Zduńskich, podzielił się ze swoimi obserwatorami, sposobami na to, by zaoszczędzić w dobie inflacji i wysokich rachunków m.in. za prąd.

W tym roku każdego z nas dotknęła znaczna podwyżka opłat za energię elektryczną oraz cieplną. Nie siedźmy z założonymi rękami i zróbmy choćby mały krok w kierunku oszczędzania. Każdy niezużyty kilodżul energii lub litr wody to działanie nie tylko chroniące nasze kieszenie, ale też środowisko - napisał.

Mroczek napisał m.in. o tym, by zmniejszyli temperaturę w mieszkaniach do 20 stopni. Wyjaśnił, że to nie tylko dobry sposób na oszczędność, ale i zdrowie.

Zaproponował też, by wyłączać zbędne światło i nie wylegiwać się w wannie wypełnionej wodą po brzegi, a raczej korzystać z szybkiego prysznica.

Dodał, że warto przyjrzeć się używanym w domu żarówkom i wymienić te zwykłe na energooszczędne.

Przyznał także, że sam korzysta z dachowych paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.