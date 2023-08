Post, który pojawił się dziś na profilu dziennikarki, jest niejako odpowiedzią na zapytania obserwatorów, którzy nie mogli doczekać się jej powrotu do aktywności zawodowej. Jakiś czas temu Magda Mołek poinformowała, że udaje się na zasłużony wypoczynek, w związku z czym kolejne odcinki podcastu jej autorstwa pojawią się dopiero za jakiś czas. Dziennikarka obiecała, że da znać, kiedy będzie wracać do pracy. Miało to nastąpić już teraz, a nawet chwilę temu, ale ten czas niespodziewanie się wydłużył.

Dziś Magda Mołek poinformowała, że niespodziewanie musiała być hospitalizowana i poddana operacji. Nie zdradziła jednak, co konkretnie się stało.

"Miałam leżeć i pachnieć (he he), ale konieczna była operacja. Wszystko jest już dobrze. Wracam do siebie, wracam do zdrowia, i wracam z przekonaniem, że nic nie ma większej wartości w życiu niż wierność sobie. Pod każdym względem. I choć tyle Wam o niej mówię, zapominam czasem sama", napisała dziennikarka.

Dodała też pracuje nad zmianami na swoim kanale "W moim stylu" i już wkrótce wróci do odbiorców z nowymi treściami i w nowej odsłonie.

Dołączamy się do życzeń zdrowia, które w komentarzach składaja Magdzie obserwatorzy.