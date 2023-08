Kochani, chciałam się z Wami podzielić wspaniałą nowiną i naszym szczęściem ❤️ - napisała na swoim profilu na Instagramie Małgorzata Tomaszewska i pokazała zdjęcie z zaokraglonym brzuchem.

Reklama

Reklama

Wiadomo już, że ze względu na ciążę Małgorzaty Tomaszewskiej nie zobaczymy w najnowszej, 14. edycji "The Voice of Poland". Prezenterki nie będzie również w 7. odsłonie "The Voice Senior", gdzie partnerowała Rafałowi Brzozowskiemu. Widzowie nie muszą się jednak obawiać, że Małgorzata Tomaszewska zniknie ze srebrnego ekranu. Wciąż będzie można ją oglądać w programie "Pytanie na Śniadanie".

W związku ze zmianami w nowej edycji "The Voice of Poland", którą widzowie będą mogli oglądać od września 2023 roku, w pierwszych dwóch etapach show zobaczymy wyłącznie Tomasza Kammela. Do Rafała Brzozowskiego w programie z udziałem seniorów powróci Marta Manowska. Muzyczne popisy rozśpiewanych uczestników po 60. roku życia widzowie będą mogli śledzić od stycznia 2024 roku w TVP2.