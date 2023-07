Reklama

Paulina Krupińska w 2012 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Ta wygrana otworzyła jej drzwi do show-biznesu. Często jednak powtarzała, że jej największym marzeniem jest założenie rodziny.

Sebastiana Karpiela-Bułeckę poznała w w 2014 roku. Rok później urodziła się ich córka Antosia, a dwa lata później syn Jędrzej. Nie spieszyli się jednak z legalizacją związku i dopiero w 2018 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Ich ślub odbył się w Kościelisku a para wystąpiła podczas uroczystości w tradycyjnych góralskich strojach. Choć co jakiś czas pojawiają się plotki na temat kryzysu w ich małżeństwie, para wciąż jest razem.

Rzeczywiście, jak docieraliśmy się te pierwsze lata w małżeństwie, kiedy przyszły dzieci, no to zdarzały się nam kłótnie (...), ale to jest zupełnie normalne. Myślę, że większość ludzi tak ma, ale teraz się zupełnie nie kłócimy- mówił Sebastian w rozmowie z Żurnalistą.

Teraz Paulina i Sebastian świętują 5. rocznicę ślubu. Muzyk z tej okazji zamieścił w sieci archiwalne zdjęcie ze ślubu.

@pkrupinska Dziękuję :) Dzisiaj jest nasza 5. rocznica ślubu. Cóż to było za wesele - napisał. Podziękował także świadkom.