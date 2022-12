Sebastian Karpiel-Bułecka to zawodowo lider zespołu Zakopower a prywatnie mąż Pauliny Krupińskiej.

Piosenkarz rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Tym razem jednak zrobił wyjątek. W podcaście "Wprost o kulturze" wyznał, że zmagał się z nerwicą lękową.

Jego zdaniem mówiąc o "zaburzeniach psychicznych" warto pamiętać, że dotyczą one nie tylko depresji.

"Zaburzenia psychiczne" to nie tylko depresja, to także np. nerwica lękowa, z którą sam się zmagałem. Dla osób zdrowych są to często tematy abstrakcyjne, widzą faceta, który ma żonę, dzieci, w miarę dobrze wygląda i nagle ktoś taki mówi, że ma lęki, że tak, jak to było w moim przypadku, boi się, że wyjdzie na scenę i umrze - powiedział.

To nie jedyna gwiazda, która zmaga się z problemem. Przyznała się do niego również Dorota Szelągowska.

Nerwica lękowa bierze się głównie z tego, że nie znasz swoich emocji. Kumulujesz je w sobie i jak to w końcu wybucha, to dzieją się rzeczy straszne. Wiem, bo sama mam nerwicę lękową, co prawda już zaleczoną, ale doskonale wiem, jaki to jest mechanizm działania, wiem, jak to jest, kiedy masz ataki paniki takie, że naprawdę nie wiesz, co zrobisz - powiedziała w "Dzień dobry TVN".