Barbara Kurdej-Szatan jest mamą 11-letniej Hani i niespełna 3-letniego Henia. W rozmowie z dziennik.pl aktorka opowiedziała trochę o swojej wchodzącej w nastoletni wiek córce.

Reklama

Okazuje się, że Hania na razie wybiera zupełnie inny styl ubierania się, niż jej mama.

- Moja córa ma 11 lat i ma taki swój styl, że wszystko musi mieć wszystko za duże. Stwierdziła, że to co ja mam w szafie nie do końca jej pasuje. Ma szerokie bluzy, dżinsy, T-shirty, choć niektóre z chociażby bluz ma po mnie - mówi Kurdej-Szatan.

Reklama

Zapytana o to, czy daje dzieciom dużo wolności, czy wciąż się o nie martwi, odpowiada, że jej zdaniem "każda matka nigdy nie jest do końca spokojna o swoje dzieci".

- Moja wyobraźnia bardzo szaleje. Ja bardzo troszczę się o swoje dzieci. Zawsze z jednej strony daję im dużo wolności, żeby nauczyły się samodzielności a z drugiej chcę się nimi wciąż opiekować, doglądać ich - tłumaczy.

Jakiej cechy charakteru Kurdej-Szatan zazdrości swojej córce?

Przyznaje, że zwłaszcza w Hani widzi sporo swoich cech, ale są też takie, których jej zazdrości.

- Hania jest bardzo stanowcza, jest asertywna, czego mi brakuje, ale z czego u niej jestem bardzo dumna. Myślę, że ma to bardziej po tatusiu. Poza tym podobnie do mnie jest bardzo wrażliwa. Po prostu cudowna - rozpływa się celebrytka.