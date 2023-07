Na nagraniu, które Katarzyna Cichopek zamieściła na swoim Instagramie widzimy, jak jedzie rowerem, spędza czas na łonie natury, występuje przed obiektywem kamery oraz pracuje na laptopie w pociągu.

Cały film jest reklamą maślanki. Fanom Cichopek nie przypadł on jednak najwyraźniej do gustu. Nie omieszkali wyrazić swojej irytacji w komentarzach. Niektóre z nich były bardzo śmiałe i odważne.

Kaśka, już nawet maślankę reklamujesz? Zlituj się; To już do maślanki ten absurd doszedł? Na to wygląda; Litości - pisali w komentarzach.

Katarzyna Cichopek na razie nie odpowiedziała na żaden z krytycznych wpisów. Celebrytka nie ma też oporów przed reklamowaniem i współpracami, jakie jej się trafiają. Na jej Instagramie można znaleźć wiele sponsorowanych postów. Celebrytka reklamowała już m.in. serki mascarpone, mleko, stację benzynową, ekspres do kawy, biżuterię, słodycze, olejki konopne, znany salon meblowy, czy sukienki.

Z pewnością maślanka nie jest jej ostatnią współpracą, która wzbudzi kontrowersje wśród internautów.